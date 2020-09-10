أهالي الكرادة يستغيثون عبر الخليج 365: نحن بلا كهرباء منذ الأمس

ناشد عدد من أهالي منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وزير الكهرباء ماجد مهدي، بالتدخل وحل مشكلة الكهرباء في أغلب مناطقها.
إلى وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، نحن أهالي منطقة الكرادة (شارع العطار، شارع اسود) ومناطق أخرى، نعاني من عدم وجود الكهرباء الوطنية منذ يوم أمس، بالرغم من تسجيل الشكاوى لدى قطاع الصيانة بالوزارة لكن المشكلة ما زالت قائمة ولم يأتِ احد لصيانتها، نناشدكم بالتدخل.
وعادة ما تتوجه فرق الكهرباء الى أماكن العطل لإصلاح المشكلات بعد تسجيل الشكاوى من قبل المواطنين.
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