أهالي الكرادة يستغيثون عبر الخليج 365: نحن بلا كهرباء منذ الأمس

وفيما يلي نص مناشدة الأهالي التي تلقت الخليج 365 نسخة منها:

إلى وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، نحن أهالي منطقة الكرادة (شارع العطار، شارع اسود) ومناطق أخرى، نعاني من عدم وجود الكهرباء الوطنية منذ يوم أمس، بالرغم من تسجيل الشكاوى لدى قطاع الصيانة بالوزارة لكن المشكلة ما زالت قائمة ولم يأتِ احد لصيانتها، نناشدكم بالتدخل.



وعادة ما تتوجه فرق الكهرباء الى أماكن العطل لإصلاح المشكلات بعد تسجيل الشكاوى من قبل المواطنين.