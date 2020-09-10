انتشال جثة شخص من نهر دجلة في الكريعات

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن انتشال جثة من نهر دجلة في الكريعات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثه غريق من داخل نهر دجلة ضمن منطقة الكريعات في بغداد، بسبب السباحة في النهر".
واضاف ان "الجثة تم التعرف عليها من خلال ذويه"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بتسليم الجثة اصولياً".
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