تقرير عالمي: العالم يفقد أمن النظم البيئية ومجتمع الحيوانات تقلص 68%

وقال التقرير النصف سنوي للصندوق واطلعت عليه الخليج 365، إن "مجتمعات الحيوانات من ثديياته وطيوره وبرمائياته وزواحفه وأسماكه تقلصت بمعدل 68٪ بين عامي 1970 و 2016. وأجزاء من العالم أسوأ حالًا بكثير"، مبيناً أن "الأميركيتين شهدتا انخفاضاً في أعداد الحيوانات بنسبة 94 ٪ في نفس الفترة، كما انخفض حجم مجتمعات الحيوانات التي تمت ملاحظتها في المياه العذبة أو بالقرب منها على مستوى العالم بنسبة 84٪."وضع التقرير نصف اللوم على التغييرات التي طرأت على كيفية استخدامنا للأرض والبحر، مستشهدين بأشياء مثل إزالة الغابات ذات الأهمية البيئية واستخدام المياه العذبة، الصيد الجائر والصيد والأنواع الغازية والتلوث وتغير المناخ هي الأسباب الرئيسية لانهيار أعداد الحيوانات العالمية.

واشار التقرير إلى أن استمرار سوء المعاملة البشرية للكوكب قد يؤدي إلى انهيار النظم والموارد الطبيعية التي سمحت للحضارة العالمية والمجتمعات الحديثة بالاستمرار في المقام الأول، ويقولون إن اللوم يقع على البشرية بشكل واضح، والضرر غير مسبوق من حيث السرعة والسعة في تاريخ البشرية.



وتأتي هذه الاستنتاجات وسط تقارير تفيد بأن الدول لم تف بالتزاماتها التي تم التعهد بها في السنوات الأخيرة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي. كان من المفترض أن يكون هذا العام عاماً تالياً لمعالجة هذه القضية. لكن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة.