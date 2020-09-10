تقرير عالمي: العالم يفقد أمن النظم البيئية ومجتمع الحيوانات تقلص 68%

كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي للحياة البرية وجمعية علم الحيوان في لندن لعام 2020، ان العالم يفقد أمن النظم البيئية التي دعمت البشرية منذ ظهورها لأول مرة.
وضع التقرير نصف اللوم على التغييرات التي طرأت على كيفية استخدامنا للأرض والبحر، مستشهدين بأشياء مثل إزالة الغابات ذات الأهمية البيئية واستخدام المياه العذبة، الصيد الجائر والصيد والأنواع الغازية والتلوث وتغير المناخ هي الأسباب الرئيسية لانهيار أعداد الحيوانات العالمية.
واشار التقرير إلى أن استمرار سوء المعاملة البشرية للكوكب قد يؤدي إلى انهيار النظم والموارد الطبيعية التي سمحت للحضارة العالمية والمجتمعات الحديثة بالاستمرار في المقام الأول، ويقولون إن اللوم يقع على البشرية بشكل واضح، والضرر غير مسبوق من حيث السرعة والسعة في تاريخ البشرية.
وتأتي هذه الاستنتاجات وسط تقارير تفيد بأن الدول لم تف بالتزاماتها التي تم التعهد بها في السنوات الأخيرة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي. كان من المفترض أن يكون هذا العام عاماً تالياً لمعالجة هذه القضية. لكن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة.
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