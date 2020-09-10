وزير الطاقة الأميركي: إعصار لورا تسبب بأضرار جسيمة بموقع يضم 30% من مخزون النفط

هذا ويحتوي موقع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المتضرر في ويست هاكبيري، لويزيانا، على ما يقرب من 8.2 مليار غالون من النفط الخام في 21 كهفاً ضخماً في أعماق الأرض.

ولم يحدد برويليت الطبيعة الدقيقة للضرر ولم يذكر تكلفة إصلاحه، لكنه قال إنه يعتزم القيام بجولة في وقت لاحق.