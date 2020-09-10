قال وزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، إن إعصار لورا تسبب في أضرار جسيمة في موقع يضم حوالي 30% من مخزون البلاد من النفط الخام الطارئ، لكن ثلاثة مواقع أخرى لا تزال بها الكثير من النفط.
هذا ويحتوي موقع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المتضرر في ويست هاكبيري، لويزيانا، على ما يقرب من 8.2 مليار غالون من النفط الخام في 21 كهفاً ضخماً في أعماق الأرض.
ولم يحدد برويليت الطبيعة الدقيقة للضرر ولم يذكر تكلفة إصلاحه، لكنه قال إنه يعتزم القيام بجولة في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الأميركي: إعصار لورا تسبب بأضرار جسيمة بموقع يضم 30% من مخزون النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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