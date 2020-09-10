امانة بغداد: سنحاسب اي شخص يقطع شجرة بشكل جائر لمنافع شخصية

اعلنت امانة بغداد، الخميس، انها ستحاسب كل من يقوم بقطع شجرة بشكل جائر لمنافع شخصية.
وقالت الامانة في بيان تلقت السومورية نيوز، نسخة منه انها "تمنع بشكل تام قطع الاشجار سيما القطع الجائر ومن دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة".
واضافت "سنحاسب من يثبت عليه قطع شجرة بشكل جائر ولاغراض ومنافع شخصية"، مشيرة الى انها "تقوم في كل موسم بزراعة الاف الاشجار في عموم العاصمة بغداد وحملاتها الزراعية مستمرة وبشكل مكثف بالاضافة الى دعمها وتشجيعها المبادرات التي يقوم بها السكان حيث قامت بدعم الكثير منها بالجهد والشتلات".
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