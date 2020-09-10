رئيس الوقف السني: مستمرون بدعم الجهود الحكومية للخروج من الازمة الصحية

اكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الخميس، الاستمرار بدعم الجهود الحكومية للخروج من الأزمة الصحية التي يمر بها العراق.

وقال اعلام الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش استقبل في مكتبه ببغداد النائبين أحمد المشهداني وفارس البريفكاني نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد في ظل استمرار جائحة كورونا لاسيما أن الديوان بذل طيلة الفترة السابقة جهودا كبيرة لاحتواء الأزمة منها مايخص تقديم المساعدات العينية والمالية".

وأكد كمبش في مستهل اللقاء "استمرار وزيادة دعم ديوان الوقف السني للجهود الحكومية الرامية للخروج من هذا الظرف العصيبة".

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وأثنى النائبان "على جهود ديوان الوقف السني من خلال نشر الوعي بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا"، مشيدين في الوقت ذاته "بالخطاب الوسطي والمعتدل الذي يدعو إليه ديوان الوقف السني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".