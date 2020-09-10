الصين بدون إصابات كورونا محليّة لليوم الـ 25 توالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم التاسع من سبتمبر، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين من دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

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وأعلنت اللجنة أيضا عن 15 حالة جديدة حاملة للفيروس من دون أن تظهر عليها أعراض المرض، ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق. ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.