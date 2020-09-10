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الصين تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

الصين تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

متابعات_ الخليج 365

أعلنت جامعة هونغ كونغ، الأربعاء، عن حصولها على موافقة لبدء التجارب السريرية للقاح ضد   على شكل بخاخ الأنف طوره قسم الأحياء الدقيقة بالجامعة ومؤسسات البر الرئيسي، وفقا للبيان.

 

ويعمل المختبر الرئيسي الحكومي للأمراض المعدية الناشئة على اللقاح بالتعاون مع جامعة شيامن وصيدلة بكين وانتاي البيولوجية.

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ويعد هذا اللقاح أول لقاح على شكل بخاخ للأنف ضد كوفيد 19، معتمد من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية للتجربة السريرية على البشر.

 

وقالت جامعة هونغ كونغ في بيان إنه تم اختيار إستراتيجيتها للتطعيم كواحدة من تقنيات اللقاح الخمس المعتمدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا.

 

 

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