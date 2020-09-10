شكرا لقرائتكم السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في البلاد. وذكرت أن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب فكك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الخلية الإرهابية، وتمكن من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية. أثناء مداهمة الخلية

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