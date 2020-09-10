شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة تطالب بتطبيق صارم لقانون تنظيم انتظار المركبات لمنع الازدحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار المركبات الذى أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، سيحقق طفرة كبيرة بعد تنفيذه على أرض الواقع وإصدار لائحته التنفيذية، لأنه يتصدى للخلل والترهل الكبير فى منظومة نشاط تنظيم انتظار المركبات بأنواعها المختلفة.

وأضافت مايسة عطوة، لـ"الخليج 365"، أن قانون تنظيم انتظار المركبات سيقضى على العشوائية والفوضى فى الشارع، والتى تسببت فيها ظاهرة انتشار ساحات انتظار السيارات العشوائية غير المرخصة، مما يتسبب فى الازدحام والتكدس المرورى فى الشوارع، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم مسمى "السايس" بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، وقيامهم بفرض مبالغ على المواطنين مقابل "ركن سياراتهم" فى الشارع، بدون أى ضوابط أو سند من القانون.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون تنظيم انتظار المركبات سيقضى على هذه الممارسات المخالفة للقانون، حيث يحظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويلزم بتحديد قيمة مقابل خدمة انتظار المركبات، ويتضمن عقوبات ضد مخالفة تحصيل مبالغ مالية أكبر من التعريفة المحددة لركن السيارة.

ودعت النائبة مايسة عطوة إلى التطبيق الصارم والحازم لنصوص قانون تنظيم انتظار المركبات، لضبط الشارع وحل مشكلة الازدحام والتكدس وحماية المواطنين من البلطجة والعشوائية.