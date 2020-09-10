ميسي يبدي ارتياحه بعد خوضه التدريبات مع زملائه في برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدت الراحة على النجم ليونيل ميسي، يوم أمسِ الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وواصل المضي قدما بعد فشل محاولة الرحيل عن النادي، الشهر الماضي.

وبدت الابتسامة على وجه هداف برشلونة التاريخي خلال المران برفقة اللاعبين تحت الأمطار، في مقر التدريبات جوان غامبر، تحت قيادة المدرب الجديد، رونالد كومان.

واستأنف ميسي، الذي يحتفظ بشارة القيادة على الرغْم من الإفصاح بشكل علني عن رغبته في المغادرة وهجومه على رئيس النادي، غوسيب ماريا بارتوميو، التدريبات مع فريقه، يوم الإثنين الماضي، عقب الامتناع عن التدريب بضعة أيام لرغبته في الرحيل.

وأعلن اللاعب الأرجنتيني، يوم الجمعة الماضي، أنه سيستمر مع برشلونة هذا الموسم لأنه لا يود أن يتحدى ناديه أمام المحاكم بسبب نزاع حول الشرط الجزائي بعد أن طلب الرحيل مجانا. ويغيب برشلونة عن أول أسبوعين في الدوري بسبب مشاركته في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وخروجه المهين أمام بايرن ميونيخ 8-2 الشهر الماضي.

هذا، ويلتقي فريق المدرب كومان مع جيمناستيك دي تاراغونا، يوم السبت، في لقاء ودي، ومع جيرونا يوم الأربعاء المقبل، قبل خوض أول لقاء في الدوري أمام فياريال، يوم 27 كانون الأول/ سبتمبر.