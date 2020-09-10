هدم منزل في اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية منزلا مأهولا يعود للمواطن كمال أبو سريحان، في مدينة اللد، بالمنطقة الواقعة بين حيي المحطة وشنير، بالقرب من دوار "غاني أفيف"، صباح اليوم الخميس.

وأغلقت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، المنطقة، لحماية الآليات والجرافات التي نفذت عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة أو الخروج منها.