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هدم منزل في اللد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية منزلا مأهولا يعود للمواطن كمال أبو سريحان، في مدينة اللد، بالمنطقة الواقعة بين حيي المحطة وشنير، بالقرب من دوار "غاني أفيف"، صباح اليوم الخميس.

وأغلقت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، المنطقة، لحماية الآليات والجرافات التي نفذت عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة أو الخروج منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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