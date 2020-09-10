قلقيلية: وفاة مواطنة وجنينها بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة وجنينها من قلقيلية بسبب فيروس كورونا، صباح اليوم الخميس. وأعلنت محافظة قلقيلية وفاة المواطنة عبير عثمان محمود الشيخ (39 عاما) وجنينها بسبب فيروس كورونا في مستشفى درويش نزال الحكومي. وأضافت أن المواطنة كانت تعاني مرض السكري وحامل في الأسبوع السابع والعشرين. يذكر هذه حالة الوفاة الـ11 في محافظة قلقيلية تأثرا بفيروس كورونا.

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