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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مساعدات الإمارات استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي حول العالم والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أرسلت الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية باراجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.
وصرّح حسين علي بن هلال النقبي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بوينس آيرس: "تحظى جمهورية باراجواي بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، حيث تعمل على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".
وأضاف النقبي: "يأتي إرسال المساعدات الطبية إلى جمهورية باراجواي تأكيدا على حرص قيادة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على جميع الأصعدة مع جمهورية باراجواي خصوصاً في المجال الصحي من خلال توفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة".
دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1385 طناً من المساعدات لأكثر من 117 دولة، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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