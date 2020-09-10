شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 8ر27 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 8ر27 مليون صباح اليوم الخميس.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليونا
و766 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 7ر18 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 902 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا
وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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