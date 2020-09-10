شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3ر4 درجة يضرب شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر، مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرقي روسيا.

وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة أنه تم رصد الزلزال في الساعة 0111 بتوقيت موسكو (2211 بتوقيت جرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك، حسب موقع قناة روسيا اليوم.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 62 كيلومترا.

وأوضح البيان أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).