شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ).

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.