نائب تركي يفضح حيلة أردوغان لنهب أراضي الغابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم نائب برلماني تركي معارض نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعمد إشعال الحرائق بالغابات، لاستغلال الأراضي في الاستثمارات في وقت لاحق.



ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية، عن قاني بَكو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأربعاء، قوله إن "نظام أردوغان هو المتسبب في حرائق الغابات خلال الفترة الماضية، لاستغلال الأراضي في الاستثمار فيما بعد"، مشددًا على أن "تلك الحرائق، وغيرها من حوادث تخريب الطبيعة تتم بشكل مدبر".

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وأكد النائب التركي أن لديه معلومات من رجال الإطفاء القائمين على إخماد حرائق الغابات، تفيد بأن مسؤولين تابعين للنظام يقومون كل في منطقته بإشعال النيران في القطط بعد سكب البنزين عليها، وتركها في الغابات لإحراق أكبر مساحات ممكنة منها.

وتابع قائلا "والهدف من وراء تلك الحرائق، واضح وجلي، وهو فتح ملف الأراضي الخاصة بها للاستثمار".

وشهدت تركيا في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق بالجملة في الغابات، لأسباب غير معروفة، وبدا أن فرق الإطفاء غير قادرة على إخماد النيران التي قيل إنها تتزايد بسبب الرياح.

ووفق العين الإخبارية، يعلم المتابعون للشأن التركي جيدًا أن سجل نظام أردوغان، وحكومته حافل بالمجازر البيئية التي لا يتوانى عن ارتكابها لتنفيذ مشاريع يرى فيها خلاصًا من أزمات اقتصادية تلاحقه حتى ولو كان ذلك على حساب إرث تاريخي أو بيئي تتميز به تركيا.