خفض رسوم فحص فيروس كورونا إلى 250 درهماً في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تخفيض سعر فحص مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا من 370 درهماً إلى 250 درهماً، مضيفة أن السعر الجديد ساري المفعول في جميع مراكزها للفحص، وفقا للإمارات اليوم.



وأكدت مستشفيات خاصة ومراكز فحص «كوفيد-19»، في أبوظبي، انخفاض كُلفة إجراء فحص مسحة الأنف«PCR» بنسبة 33%، وذلك بناء على توجيهات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

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كما أكدت مستشفيات خاصة، أنه تم تخفيض رسوم الاختبار من 370 درهماً إلى 250 درهماً بالنسبة للحالات التي تزور مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، بناء على توجيهات الجهات الطبية في الدولة، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجاناً للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس الذين يعانون أعراضاً تنفسية، سواء كانت بسيطة أو شديدة، بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوماً، إضافة إلى حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى «كوفيد-19».

وقال أطباء في مستشفيات خاصة، محمد مندور، وإيمان عاصم، ومحمد عبدالمحسن، وأحمد كمال، إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عدد الفحوص الاستباقية للكشف عن «كورونا»، خصوصاً مع عودة الأعمال التجارية والمدارس، ما سيشجع كثيرين على إجراء الفحص دورياً للاطمئنان على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

استمرار تقديم الفحص مجاناً للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة.