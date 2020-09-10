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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت دولة الإمارات أكثر من 1392 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.
وأرسلت الإمارات امس طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية الأرجنتين، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال حسين علي بن هلال النقبي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بوينس آيرس: "ترتبط دولة الإمارات والأرجنتين بعلاقات وطيدة، وتحرص قيادتا البلدين الصديقين على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات".
وأضاف النقبي: "تأتي المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات اليوم إلى الأرجنتين في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها في مكافحة الوباء، وتأمل أن تساهم تلك المساعدات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في الأرجنتين، وتوفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة".
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