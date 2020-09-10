شكرا لقرائتكم جلسة رابعة من الحوار الليبي بالمغرب.. وأخرى في جنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستأنف المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة. ويحاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.

مرتزقة سوريون في ليبيا

مصادر مقربة من مفاوضات الأطراف الليبية في المغرب، كشفت لـ"العربية" و"الحدث"، أن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك.

أنقرة تعطل الحلول السياسية

ووفقا لمصادر العربية/الحدث أيضا، فإن أنقرة تعطل كافة اتفاقيات الحلول السياسية. كما أوضحت المصادر أن الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقيات. بالمقابل، يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية.

عناصر من الجيش الوطني الليبي في بنغازي(أرشيفية- فرانس برس9

ويتمسك الجيش الليبي بتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها. وفيما يتعلق بالموانئ النفطية كشفت مصادر العربية/الحدث عن وجود مقترح بمتابعة دولية للموانئ النفطية على أن يظل الجيش مسؤولا عن تأمينها، حيث يرفض الجيش الليبي أن تكون الموانئ النفطية واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة أو مرتزقة.

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مشاورات جنيف

وبالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية أممية ومركز "الحوار الإنساني".

وجرت أولى جلسات المحادثات الليبية في سويسرا، الاثنين الماضي، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلا عن شخصيات مستقلة، مثل عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.

في سياق متصل، ذكرت شبكة الرائد المقربة من إخوان ليبيا، أن لقاءات جنيف أفضت إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وكذا تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، تنتهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا.

وحسب الاتفاق، تم أيضا تأجيل النظر في المعاهدات الدولية إلى وقت لاحق من الانتخابات، وهو ما يصب في مصلحة تركيا، بحسب مراقبين.