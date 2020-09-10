شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الحركات الإسلامية يؤكد تلقى الإخوان توجيهات من مخابرات غربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إبراهيم ربيع، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان بأنها مثل تنظيمات الجريمة المنظمة، حيث أشار إلى أن التنظيم لا يملك قراره وينتظر ما يملى عليه من أجهزة المخابرات الغربية، مشيرا إلى أن قيادات التنظيم بالخارج على تواصل مع أجهزة المخابرات الغربية، ويتخذون قراراتهم بناء على توصياتها.

وأكد ربيع أن التنظيم يسعى لتشكيل حاضنة اجتماعية تمنحه قدرا من الحصانة أثناء العمل الميدانى، بالإضافة إلى ممارسة التدليس والمظلومية، لكن عندما تم حصار التنظيم أمنيا وأصبحت معركته مع الشعب انكشف وظهرت عيوبه ولم يعد قادرا على خداع نفسه.

وعلق ربيع على المعلومات التى تم تداولها حول غضب شباب الجماعة من قرار تولى إبراهيم منير منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة قائلا: "شباب الإخوان لا يفهمون شيئا ولا يعرفون أن تنظيمهم مثل أى تنظيم للجريمة المنظمة وأن بعض القيادات مثل إبراهيم منير فى لندن ويوسف ندا فى سويسرا على تواصل مع أجهزة المخابرات الغربية، وينفذون فقط ما يملى عليهم".

وأشار ربيع إلى أن الإخوان هى الجماعة التى أشاعت مفاهيم مغلوطة حول أمور من المفترض أنها كانت محسومة فى الضمير الوطنى، وحولوا الوطن فى عيون أتباعهم إلى مجرد فندق ينتظر الحصول منه على خدمات.