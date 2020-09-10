شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر الانهيار الهيكلى لتنظيم الإخوان على نشاطه الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير للمرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تنظيم الإخوان اتسم سقوطه المدوى فى مصر عام 2013 بالتصادم العنيف والتخبط، بما ينافى ما عُرِف عن هذا التنظيم وفروعه الفكرية والمؤسساتية من "كمون" و"مناورة" طوال عقود، حيث شهد النصف الثانى من 2013 وقوع 232 عملية إرهابية، فى حين شهد العام 2014، 182 عملية إرهابية، ولم يكن ذلك الاصطدام العنيف وليد لحظة الصدمة من تراجيدية الأحداث وقِصر مدة مثوله فى سدة الحكم؛ وإنما كان وليدا لسيطرة أفكار التيار القطبى التكفيرى ضمن القيادات العليا للجماعة والوسيطة، والقاعدة الشبابية، فكانت الاستجابة على المستوى التكتيكى تفصيليًا:

1- هروب القيادات العليا – الوسطى للسودان وتركيا وقطر والمملكة المتحدة، إذ ما زالت تحوى هذه الوجهات – عدا السودان – قيادات تنظيم الإخوان والمئات من قاعدته الدنيا الشبابية.

2- تشكيل لجان نوعية للعمل المسلح داخل وادى النيل، وتنفيذ العمليات الإرهابية للأهداف العسكرية والشرطية والمدنية الحساسة، وتقديم الدعم اللوجيستى لمنصات التهديد الإرهابية القادمة من سيناء وشرق ليبيا باتجاه وادى النيل. وفى هذا السياق شُكِلت حركتى "حسم" و"لواء الثورة" اللتين نفذتا العديد من العمليات النوعية تراوحت بين زرع العبوات الناسفة واستهداف الدوريات والكمائن، واغتيال الشخصيات الأمنية والعسكرية.

3- بدء واحدة من أكبر عمليات الحرب النفسية ضد المجتمع المصرى، وذلك بعدما توافرت لتنظيم الإخوان أدوات إعلامية كبرى ذات نطاق إقليمى وعالمى، علاوة على توظيفه لأدوات التواصل الاجتماعى لخلق حالة مستمرة من التشكيك فى جميع تحركات الدولة المصرية ومؤسساتها لمواجهة تحديات الأمن والتنمية وسط بيئة إقليمية تموج بالصراعات وحركة رائجة للتنظيمات الإرهابية.