محتجون يحثون ألمانيا والاتحاد الأوروبي على إيواء اللاجئين بعد حريق مخيم "موريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

خرج متظاهرون إلى شوارع عدة مدن ألمانية الأربعاء لحث ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعد أن دمر حريق مخيم موريا للاجئين بشكل كامل تقريبا في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقالت الشرطة إن حوالي ثلاثة آلاف شخص شاركوا في فعالية ببرلين مساء الأربعاء ، بينما تردد أن 1800 شخص تجمعوا في لايبزيج، وأكثر من 1200 في هامبورج و 300 في فرانكفورت.

ودعا المتظاهرون إلى الإخلاء الفوري لجميع المخيمات في الجزر اليونانية وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي باستقبال اللاجئين.

وقالت منظمة مساعدة اللاجئين الألمانية "زيبروكه" إنه سيتعين على الدول الأعضاء كل على حدة أن تأخذ زمام المبادرة لأن الحل الأوروبي ليس في الأفق.

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ويقول مسؤولون أوروبيون إن مصير نحو 12 ألفا و600 مهاجر أصبحوا مشردين الآن من مخيم موريا، يحتاج إلى التعامل معه كأولوية قصوى.

وسبب حريق ضخم دمارا شبه كامل في مخيم "موريا" للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، وتحدث مسؤولو السلامة من الحرائق عن التدمير شبه الكامل لمخيم اللاجئين لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية أمس الأربعاء.

وكانت رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة قد تسببت في تأجيج الحرائق. وأفادت منظمات إغاثية ومتطوعون في الموقع بأن بعض مسارات الهروب للأشخاص قطعتها ألسنة اللهب والأدخنة.