محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تسميم المنشق الروسي أليكسي نافالني جاء على الأرجح بأوامر من "مسؤولين روس كبار".
وأضاف بومبيو في تصريحات لبرنامج "بن شابيرو شو": "سأقول هذا القدر. أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون هذا النوع من النشاط على حقيقته".
وتابع: "وعندما يرون جهدا لتسميم منشق، فإنهم يدركون أن هناك فرصة كبيرة لمجيء هذا حقا من مسؤولين روس كبار".
وأضاف بومبيو أن واشنطن "ستنظر" بشأن ما يجب القيام به ردا على التسميم، وقال: "سنقيم الوضع وسنحرص على الاضطلاع بدورنا في القيام بكل ما في وسعنا لتقليل مخاطر حدوث أشياء مثل هذه مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يرجح أن "مسؤولين روس كبار" أمروا بتسميم نافالني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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