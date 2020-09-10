خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الجامعات "رابط النتيجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 للطلاب خريجي مرحلة الثانوية العامة، اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020. ويمكن للطلاب المسجلين ضمن المرحلة الثانية للتنسيق الحصول على النتيجة من خلال الدخول على رابط التنسيق وإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري. https://tansik.egypt.gov.eg/ application/Certificates/ Thanwy/defaultThanwy.aspx ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من الشعبتين العلمية والأدبية 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة، ومنهم 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.4%، و60 ألفًا و64 طالبة وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 278 درجة بنشبة 67.8%.

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