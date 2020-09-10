جائحة كورونا تحصد أرواح أكثر من 900 ألف شخص حول العالم

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في العالم عتبة الـ900 ألف وفاة منذ ظهر كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر.
وأظهر التعداد الذي أجرته وكالة فرانس برس أنّه لغاية الساعة 21,30 بتوقيتجرينتش، من ليل الأربعاء حصد الفيروس الفتّاك أرواح 900.052 شخصاً في العالم من أصل 27.711.866 شخصاً أصيبوا بكوفيد-19.
وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّراًمن الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 (300.340 وفاة) تليها أوروبا (219.616 وفاة).
أما من حيث الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) فالمكسيك (68.484 وفاة)
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