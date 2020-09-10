الصحة الإسرائيلية: نحو 4 آلاف إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ1054

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1054، في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.
ووفقا لمعيطات الوزارة، شخصت، 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، وهو معدل إصابات قياسي يومي يسجل للمرة الثالثة هذا الأسبوع، بينما واصلت الحالات الخطيرة بالارتفاع لتستقر عند 474.
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