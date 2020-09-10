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تقرير يكشف انتهاكات تنظيم الحمدين لوزير العدل القطرى الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح مستمرة حول النظام القطرى، وما يفعله فى الفترة الحالية من انتهاكات وجرائم لتميم بن حمد، وهو ما يكشف الانقسامات الداخلية التي يشهدها القصر الأميرى فى قطر. وكشف تقرير بالفيديو عن فضائح النظام القطرى المستمرة، وحالة الانقسامات الداخلية في القصر الأميري، والتى كان آخرها التصريحات التى ذكرها نجيب النعيمى وزير العدل القطري الأسبق، والتي ووجه من خلالها انتقادات عنيفة للنظام القطرى.

وأضاف التقرير أن نظام تميم بن حمد يعاني من حالة الفصام في تعاملهم مع شعبهم ومع جيرانهم، لافتا إلى أن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف، حيث يواصل نظام تميم انتهاكاته ضد نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، الذي يخضع لحظر السفر فى الدوحة.

وكان تميم أمير قطر أصدر مرسومًا يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على "كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخبارًا كاذبة أو متحيزة بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعى". 

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