شوقي: مؤتمر للإعلان إجراءات كورونا قبل العام الدراسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد لدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة والمدير الإقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وأشار شوقي، خلال منشور على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أن المؤتمر يعقد الساعة ١١ صباح، اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى".

يحضر المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.