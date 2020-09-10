حصيلة ضحايا كورونا في كوريا الجنوبية: 344 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول/واشنطن - (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 21 ألفا و588 حالة حتى ليل الأربعاء/الخميس.
وبلغ عدد الحالات النشطة 4221 حالة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 344 وفاة، حسب البيانات نفسها.
وتعافى 17 ألفا و23 شخصا منذ تسجيل أول حالة إصابة بمرض كوفيد 19 قبل نحو 33 أسبوعا.
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