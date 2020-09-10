التعليم: مد فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020/2021، حتى يوم 20 سبتمبر 2020، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته؛ لإعداد عمالة فنية ماهرة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في الآونة الأخيرة، وما تقوم به مصر من توسعات عمرانية ومشروعات قومية عملاقة.

وتهدف وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وذلك من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، لضمان الحفاظ على جودة المدارس وسير العملية التعليمية بها.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس التي سيتم مد فتح باب التقديم إليها هي: الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وي للتكنولوجيا التطبيقية، أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وأي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

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وأضاف مجاهد، أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية ستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

وأكد مجاهد، أنه سيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة الشروط والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg