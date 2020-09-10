محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي : لقي مسن مصرعه، علي يد نجله طعنا بالسكين بقرية المعري التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا. تلقي اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص بمقتل محمد.ع طعنا بالسكين علي يد نجله عبدالسلام 30عاما، بقرية المعري بقوص. انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص إلى موقع الجريمة، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة. جرى نقل الجثة إلى مشرحة قوص، تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسن علي يد نجله طعنا بالسكين في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.