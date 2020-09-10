"إير نيوزيلند" توقف أسطولها من طائرات بوينج 777 حتى سبتمبر 2021 بسبب جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):
أعلنت شركة الطيران النيوزيلندية "إير نيوزيلند" وقف أسطولها من طائرات بوينج 777 حتى سبتمبر عام 2021 بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن أربع طائرات من طراز 777-300 سوف يتم تخزينها في مدينة فيكتورفيل بصحراء كاليفورنيا، فيما سيتم تخزين الطائرات الثلاث الباقية من نفس الطراز في أوكلاند.
كما سيتم ارسال الطائرات من طراز 777-200 إلى منشآت للتخزين لفترة طويلة في مدينة روزويل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية وفيكتورفيل في وقت لاحق الشهر الجاري.
وأفادت بلومبرج أن سبب اختيار منشآت التخزين في أمريكا الشمالية يعود إلى إمكانية إعادة الطائرات للخدمة في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع إذا ما استدعت الحاجة.
وصرحت رئيسة الشركة كاري هوريهانجانوي بأن تعافي حركة الطيران الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا "أبطأ مما كان يعتقد في البداية".
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