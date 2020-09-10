شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 4647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المكسيك يوم الأربعاء 4647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647507 والوفيات إلى 69095 وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.