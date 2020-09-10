شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 4647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت المكسيك يوم الأربعاء 4647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647507 والوفيات إلى 69095 وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 4647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.