شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 175 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، وذلك مقابل 187 إصابة و19 وفاة يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها و5577 حالة وفاة".

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