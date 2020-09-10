النيران تحاصر غابة “السانية” في طنجة.. والجهود متواصلة لإنهاء المأساة- فيديو

فيديو وصور: يونس الميموني

كثفت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الأربعاء، جهودها في طنجة، لإخماد حريق، شب في غابة السانية منذ ليلة أمس الثلاثاء.

ووفق شهود عيان، فإن المساحة التي أتى عليها الحريق قدرت بـ40 هكتارا، حتى مساء اليوم.

وأضاف الشهود ذاتهم، أن عناصر الوقاية المدنية استعانت بـ6 شاحنات صهريجية، و4 طائرات من نوع “كاندير”، فضلا عن مشاركة عناصر القوات المساعدة في إخماد الحريق.

وأوضح شهود نفسهم، أن عامل رياح “الشرقي” واشتعال النيران في مناطق متفرقة متفرقة من الغابة، حال دون السيطرة على النيران المشتعلة.

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