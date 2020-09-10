الجيش الليبي يعلن إعادة صواريخ تكتيكية للخدمة

الخميس 10 سبتمبر 2020

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي للجيش الليبي، أن القوات أعادت أسلحة وصواريخ ردع وتكتيكية إلى الخدمة.



وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء من بنغازي، إن الجيش الليبي أعاد الصواريخ التكتيكية" R 17" للخدمة بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوات عليها.

وأضاف المسماري أن هذه الصواريخ قوية ورادعة، حيث يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وتمت صيانة تشكيل قتالي كامل لهذه الصواريخ، كما تمكنت القوات من إطلاقها والتدريب عليها.

وحول الوضع العسكري أكد المسماري أن الموقف العسكري ثابت على ما هو عليه من يوم 8 يونيو/حزيران الماضي، وأن قوات الجيش الليبي أوقفت العمليات غربي سرت والجفرة منذ ذلك التاريخ وفقا لمبادرة القاهرة.

ونفى المسماري قيام الجيش بأي أعمال عسكرية غرب سرت، قائلا: "لم نخترق وقف إطلاق النار لا بحريا ولا جويا ولا بريا.. مع احتفاظنا بحقنا بالرد والدفاع عن النفس".

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وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي لم يعلق على بيانات وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج لأن القوات في وقف لإطلاق النار بالفعل منذ يونيو الماضي.

واستطرد المسماري أن تركيا رغم ذلك لا تزال تنقل إرهابيين سوريين وتوانسة وأفارقة إلى مناطق الهيشة والقداحية وزمزم، غربي سرت.

وكشف متحدث الجيش الليبي عن أن القوات رصدت تحركا للمليشيات، أمس الثلاثاء، بالدبابات وعربات الجراد قرب بونجيم في محاولة للتقدم نحو الجفرة، وأن العدو يحاول المناورة دائما، لكن الجيش الليبي يتابع تحركاتهم جيدا.

وشدد المسماري على أن جميع غرف العمليات التابعة للجيش في جميع المناطق في وضع أمني مستقر كما تقوم غرف العمليات المختلفة بدعم القوات في النسق الأول والثاني قرب خطوط وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن القوات تؤمن المؤسسات النفطية وقوت الليبيين في منطقة الهلال النفطي والجنوب الليبي وكافة الأراضي الليبية.