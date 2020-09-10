شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ... حرائق غابات أوريجون تتسبب في خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

قالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية، أمس الأربعاء، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تستعر في الولاية ألحقت خسائر فادحة بخمس بلدات، وأضافت أن هناك مخاوف من تسببها في سقوط عدد كبير من القتلى.

وأضافت براون في مؤتمر صحفي، أن ديترويت وسط الولاية وبلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية وفينكس وتالنت في الجنوب تشهد دمارا واسعا بسبب الحرائق.

وقالت "قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا".

واضطرت فرق مكافحة الحرائق في أوريجون وكاليفورنيا وواشنطن للتراجع عن مكافحة ألسنة اللهب الخارجة عن السيطرة التي أجبرت بدورها عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم وبقاء مئات الآلاف دون كهرباء في الولايات الثلاث.