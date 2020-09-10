شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفض إصدار ألف تأشيرة دخول لصينيين والان نبدء بالتفاصيل

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارا من الثامن من سبتمبر، في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.

وأضافت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".

وأضافت المتحدثة: "حتى 8 سبتمبر 2020، ألغت الوزارة أكثر من 1000 تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة".