شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الدولة».. خنجر المحور القطري التركي الإخواني في خاصرة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر عدد من السياسيين الليبيين من محاولة عدد من الدول الأجنبية التدخل في شؤون بلادهم بفرض حلول للأزمة الليبية تحقق مصالح هذه الدول على حساب أبناء الشعب الليبي، الذي ينشد الأمن والاستقرار، ووصفوا «مجلس الدولة» التابع لحكومة الوفاق بأنه خنجر المحور القطري التركي الإخواني في خاصرة ليبيا، محذرين من خطورة مشاركته في «مفاوضات المغرب».

وتواصل تركيا دعم ميليشيات حكومة الوفاق، التي تسيطر على العاصمة طرابلس بالسلاح والمرتزقة، فيما تسعى الولايات المتحدة لإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينة «سرت».

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد أعلنت رفض الولايات المتحدة لـ«أي خطة لتقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية خارجية سياسية على الليبيين».

سرت والجفرة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، أن المحاولات الأمريكية بإقامة منطقة منزوعة السلاح في «سرت والجفرة» هي مدخل لـ«احتلال ليبيا».

وأضاف عقيل: حتى نصدق مسؤولي الولايات المتحدة بأنهم لا يخططون لاحتلال ليبيا عليهم إصدار بيان به تفسير واضح للمعنى، الذي يسوقون له ويسعون لفرضه ليل نهار وهو«سرت والجفرة» منزوعتي السلاح؟ ماذا تقصدون بمنزوعة السلاح؟.

وتساءل الكاتب: سلاح مَنْ الذي يجب نزعه؟ ومَنْ صاحب السلاح الجديد، الذي تخططون ليكون بديلا له؟ بل وعليكم أيضا أن تبينوا بالبيان ذاته.. المعنى الجغرافي لسرت نفسها عندكم، في ظل ضغوطكم على الجيش لينسحب حتى أجدابيا؟.

وتابع: إنكم تريدون المنطقة الوسطى كاملة منزوعة السلاح. وليس سرت فقط كما تدعون؟ وأي أحمق منا يصدق بأنكم لا تريدون فرض تسوية خارجية بعينها على الليبيين؟.

واتهم الكاتب الولايات المتحدة بمناصرة التدخل العسكري التركي وما ترتب عنه من نقل للمرتزقة وممارسة التدخل المباشر عبر البوارج الحربية التركية، وقوات الحرب الإلكترونية، التي قادت حرب طائرات «الدرون» ضد الجيش والتخطيط للتدخل التركي لأجل «خلق التوازن بين الميليشيات والجيش».

حوار المغرب

وعن جلسات الحوار في العاصمة المغربية الرباط، قال الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف: هناك ضغوط إقليمية ودولية من أجل إنجاح هذه المفاوضات، لكن الكارثة الكبرى هي محاولات مجلس الدولة الاستشاري التابع لحكومة الوفاق غير المعترف بها من البرلمان الليبي، تثبيت التدخل التركي، وتمكين جماعة الإخوان من مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الدولة كلف وفدا لتمثيله في حوار الرباط يضم أحد أبرز القيادات الإخوانية وهو عبدالسلام الصفراني.

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وتوقع ألا يسفر «حوار المغرب» عن جديد إذ سيصدر بيان أو مسودة لأفكار وأطروحات لن تنفذ على أرض الواقع لأنه لا يختلف عن حوار 2015، الذي مكن الإخوان من التواجد في السلطة.

وحذر من سعي جهات خارجية لتثبيت تنظيم الإخوان في المشهد السياسي الليبي عن طريق مجلس الدولة الخاضع للمحور القطري التركي الإخواني والمرتبط بالميليشيات المسلحة التابعة للوفاق.

تشتيت البرلمان

وأعرب عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، عن رفضه لإجراء حوار سياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وعن خشيته من أن يكون الهدف هو تشتيت ما تبقى من البرلمان المنتخب وتسليمه للطرف المقابل، واعتبر التكبالي أن الوفد الذي تشكّل لن يكون قادرا على التصدي لدهاء الإخوان وزعيمهم، الذي يذهب إلى المفاوضات، في إشارة إلى رئيس مجلس الدولة والقيادي الإخواني خالد المشري، وحذر من أن الحوار قد يجلب كارثة جديدة على ليبيا، لأنه يعد بمثابة ترميم للاتفاق السياسي الموقع في المغرب أيضا، الذي رفضه مجلس النواب، متسائلا: ما الفرق بين حوار الرباط وحوار الصخيرات طالما أن المنطق هو المنطق والوجوه هي الوجوه، وأنا أرى أن كارثة مقبلة على الليبيين وسوف تستمر مدة طويلة؟.

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي، عبدالله المقري، إن الحوار الجديد جاء ليقول إن الخلاف في جوهره «ليبي - ليبي»، وهذا يخالف الحقيقة، فالخلاف في جوهره ومن الأساس بين طرف استقدم الأجنبي ومع هذا الأجنبي، حيث أصبحت ليبيا أرضا وبحرا وسماء منتهكة وعاصمتها مدنسة والإرهاب يشرد ويقتل ويفجر المؤسسات العامة، وقواتها التي تتصدى للإرهاب يتم قصفها بالبوارج من البحر وقذفها بالصواريخ من الطائرات المسيرة التركية، لافتًا إلى وصول أعداد مرتزقة أردوغان إلى 28760 مرتزقا، بالإضافة إلى آلاف الجنود الأتراك واحتلال كامل لمدن ومناطق في المنطقة الغربية وقواعد جوية وموانئ تحت الاحتلال العسكري التركي.

استمرار الأزمة

وشدد المقري على أنه وبناء على ذلك، بات مرفوضا القبول بالجلوس مع الطرف الآخر ما لم يعلن قبوله رسميا التزامه بوحدة ليبيا وحريتها وانسحاب تركيا من ليبيا وسحب جنودها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، وضرورة إعلان موقفه من التخلص من الاتفاقيات، التي أبرمتها السلطة الناتجة عن اتفاق الصخيرات ويعترف صراحة بأن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة من قبل مجلس النواب، فاقد لشرعية كل القرارات والقوانين، التي أصدرها لكونها مخالفة حتى لاتفاق الصخيرات نفسه، كما يجب إعلان عدم الاستقواء بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الحاضن لجميع التنظيمات الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية المحتلة والمخطوفة، والتي تعيش السواد والظلام والحزن.

ويرى الباحث في الشؤون الليبية أحمد جمعة أن «اجتماعات المغرب» لن تؤدي إلى أي جديد في ليبيا.

وشدد على أن الأزمة الراهنة ستبقى قائمة طالما أن الأطراف تتمسك بالسلطة والمناصب ويبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف، موضحا أن مشكلة ليبيا بالأساس أمنية.

وطالب بضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية قبيل الدخول في أي مفاوضات سياسية، قائلا: أي مجلس رئاسي جديد أو حكومة جديدة ستكون بحاجة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة كي تنجح في القيام بالمهام الموكلة إليها لكن أن يتم الانطلاق مجددا إلى تشكيل أجسام سياسية جديدة دون توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية، فسيظل الواقع الليبي كما هو.