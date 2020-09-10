مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في هجوم وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 4 عسكريين ماليين، أحدهم ضابط برتبة ملازم، في هجوم استهدفهم في وسط البلاد، إحدى بؤر العنف الرئيسية في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الأمن والحكم المحلي في مالي إنّ الهجوم الذي لم تتبنه في الحال أي جهة وقع قرب مدينة آلاتونا في مقاطعة نيونو.

من جهته قال مسؤول محلي كبير - طالباً عدم الكشف عن هويته - إنّ المهاجمين "قتلوا أربعة عسكريين واستولوا على عربتين. هذه هي الحصيلة المؤقتة التي تلقّيناها في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن أحد القتلى ضابط برتبة ملازم.

ويشهد وسط مالي منذ سنوات هجمات إرهابية وأعمال عنف طائفي إضافة إلى عمليات تهريب مختلفة.

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وهذا رابع هجوم كبير يستهدف قوات الأمن المالية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب.

وخلفت هذه الهجمات الأربع مجتمعة ما لا يقلّ عن 22 قتيلاً.

كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، طالبت المجلس العسكري في مالي، بتعيين رئيس مدني انتقالي بحلول 15 سبتمبر/أيلول.