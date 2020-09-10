مليون و373 ألف مصاب بـ"كورونا" عربياً.. والعراق بلا حالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

أسفر وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) عن إصابة مليون و373 ألفاً و450 حالة في الدول العربية، فيما حصد الوباء أرواح 25 ألفاً و279 شخصاً، وفقاً لمؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى التاسع من سبتمبر الجاري.

ولم تسجّل كل من العراق والسودان وموريتانيا إصابات أو وفيّات جديدة ليوم 9 سبتمبر الجاري، علماً بأن الأولى تحتل رأس قائمة الدول العربية في ضحايا الوباء، بعدد وفيّات بلغ 7 آلاف و657 حالة، فيما وصل إجمالي عدد مصابيها إلى 269 ألفاً و578 حالة، ما جعلها تحتلّ المرتبة الثانية، بعد المملكة العربية السعودية، من حيث عدد الإصابات.