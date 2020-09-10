بعد اتهامه بالتهوين من كورونا.. ترامب: تصرفت بطريقة قللت الذعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، على ما أثير حول تهوينه من شأن فيروس كورونا، قائلاً إنه "تصرف بطريقة يعتقد أنها قللت من الذعر بخصوص فيروس كورونا المستجد" حسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وأكد ترامب أن إدارته لا تريد أن تبث الذعر في الأماكن العامة أكثر من وباء كورونا، متابعًا: "آخر شيء تريد القيام به هو خلق حالة من الذعر".

وشن المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، هجومًا مساء الأربعاء، ضد ترامب، قائلاً إن تهوينه من شأن كورونا يُعد بمثابة "خيانة" مات بسببها العديد من الأمريكيين، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال بايدن، في كلمة أمام مؤيديه بولاية ميشيجان اليوم: "لقد كذب ترامب عن سبق إصرار بشأن الفيروس والخطر الذي شكله على البلاد لأشهر" مضيفًا: "لقد كانت المعلومات بحوزته. لقد كان يعرف مدى خطورة الفيروس، وبينما كان هذا الوباء المميت يتفشى في بلدنا، فشل هو في إنجاز عمله عن قصد. لقد كانت خيانة كلفت أرواح الأمريكيين".

وجاءت تصريحات بايدن بعد نشر محتوى مقابلات تشير إلى أن ترامب أقر في فبراير الماضي، بأنه كان يعرف مدى خطورة فيروس كورونا المستجد وقدرته على الانتشار، لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى الشعب الأمريكي لأنه لم يكن يرغب في إثارة الذعر.

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وظهرت المقابلات المسجلة، التي حصلت عليها شبكة تلفزيون "سي.إن.إن" وكانت أساسًا لكتاب جديد بعنوان "الغضب" للصحفي بوب وودوارد، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم، تعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضليل الشعب حول فيروس كورونا المستجد مع كشف مقتطفات من الكتاب الجديد للصحفي الأمريكي بوب وودوارد، عن اعتراف ترامب في مارس الماضي برغبته في التقليل من التهديد الذي يشكله الفيروس.

ودافعت ماكيناني بشراسة عن تعامل ترامب مع جائحة كورونا خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قائلة إن الرئيس الأمريكي "لم يكذب أبدًا" على الشعب الأمريكي حول فيروس كورونا، وأنه سعى إلى طمأنة العامة وبث الأمل في انحسار الأزمة سريعًا.

وكررت ماكيناني فكرة تضليل ترامب للشعب الأمريكي حول الفيروس، مشيدة باستجابته لأزمة الجائحة، مشيرة إلى تحذير السفر إلى ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة الوباء العالمي، قبل ظهور أي إصابات مؤكدة في الولايات المتحدة، وكذلك جهود ترامب لتوفير مصل ضد الفيروس في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن "الرئيس الأمريكي أدى عملاً غير مسبوق في التعامل مع كوفيد-19".

وقالت ماكيناني: "في وقت مواجهة التحديات التي لا تُقهر من المهم التعبير عن الثقة والهدوء، الرئيس لم يكذب أبدا على الأمريكيين حول كورونا، الرئيس كان يعرب عن هدوئه وأفعاله عكست ذلك".