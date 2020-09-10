محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أكثر من ألف تأشيرة دخول رعايا صينيين إلى البلاد، موضحة أن القرار جاء لارتباطهم بدوائر عسكرية في الجيش الصيني، حسبما ذكرت العربية.
وأعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، تشاد وولف، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن منعت منح تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف تشاد وولف في خطاب ألقاه في واشنطن أن القرار يهدف لمنعهم من "سرقة الأبحاث الحساسة" وتابع قائلاً: "إننا نمنع تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين لهم صلات باستراتيجية الاندماج العسكري الصينية لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها".
وكرر وولف الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعي من قبل الصين، بما في ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا، واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأكاديميين الأمريكيين.
وفي وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون في جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية في بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تلغي أكثر من ألف تأشيرة دخول لصينيين على صلة بجيش بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.