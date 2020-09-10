بايدن: ترامب ارتكب خيانة بتهوينه من شأن فيروس كورونا

هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، قائلا إن تهوينه من شأن فيروس كورونا يعد بمثابة "خيانة" مات بسببها العديد من الأمريكيينوفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي كلمة أمام مؤيديه بولاية ميشيغان اليوم الأربعاء، قال بايدن: "لقد كذب (ترامب) عن سبق إصرار بشأن الفيروس والخطر الذي

شكله على البلاد لأشهر".

وأضاف: "لقد كانت المعلومات بحوزته. لقد كان يعرف مدى خطورة الفيروس، وبينما كان هذا الوباء المميت يتفشى في بلدنا، فشل هو في إنجاز عمله عن قصد. لقد كانت خيانة كلفت أرواح الأمريكيين".

وجاءت تصريحات بايدن بعد نشر محتوى مقابلات تشير إلى أن ترامب أقر في فبراير الماضي، بأنه كان يعرف مدى خطورة فيروس كورونا المستجد وقدرته على الانتشار، لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى الشعب الأمريكي لأنه لم يكن يرغب في إثارة الذعر.

وظهرت المقابلات المسجلة، التي حصلت عليها شبكة تلفزيون "سي.إن.إن" وكانت أساسا لكتاب جديد بعنوان "الغضب" للصحفي بوب وودوارد، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.