إصابة نائب الرئيس الأفغاني في انفجار مستهدف

أصيب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح كما أعلن مسؤولون. واعتبر الهجوم الذي واجه إدانات، محاولة لإحباط عملية السلام في أفغانستان فيما تستعد الحكومة لإرسال وفد مفاوض للعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباحثات السلام المرتقبة مع حركة طالبان. وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك بعد الانفجار قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان متوجها إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم. وأضاف «أنا بخير لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح». وتابع «أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، وكان الانفجار قويا». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان إنّ الانفجار استهدف موكب صالح.



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