زوج معتقلة في إيران يطلب حمايتها

وكانت راتكليف تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية، حين أوقفت في أبريل 2016 في مطار طهران، وقد حكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بمحاولة قلب النظام، وهو ما تنفيه.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف لوكالة فرانس برس «بات من الواضح بشكل متزايد في الأشهر الماضية أن نازنين باتت رهينة» تستخدم كورقة «ضد دين للمملكة المتحدة».
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