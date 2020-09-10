ودعت المنظمة في بيان لها من مقرها بالعاصمة تونس، المجتمع الدولي وفي طليعته المنظمات الدولية والإقليميّة إلى التحرّك السّريع من أجل وضع خطّة عمليّة تتضافر فيها جُهود الجميع للتّخفيف من وطأة الكارثة، خاصة أمام ما خلّفته الأمطار من دمار للمدارس وغيرها من المؤسّسات التربويّة والثقافية وعدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية المُتاخمة لنهر النيل.
وعبرت الألكسو في ختام بيانها عن استعدادها التّام لتكون طرفا في وضع هذه الآلية وتقديم خبرتها في مجالات تخصُّصها.
كانت هذه تفاصيل خبر الألكسو تدعو إلى التعامل السريع مع فيضانات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.