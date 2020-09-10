الألكسو تدعو إلى التعامل السريع مع فيضانات السودان

عبرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، عن انشغالها بارتفاع حصيلة الخسائر في الأرواح والمُمتلكات، جرّاء تواصل تهاطل الأمطار وما تُسبّبه من فيضانات بعدد من المدن والولايات في جمهورية السّودان.

ودعت المنظمة في بيان لها من مقرها بالعاصمة تونس، المجتمع الدولي وفي طليعته المنظمات الدولية والإقليميّة إلى التحرّك السّريع من أجل وضع خطّة عمليّة تتضافر فيها جُهود الجميع للتّخفيف من وطأة الكارثة، خاصة أمام ما خلّفته الأمطار من دمار للمدارس وغيرها من المؤسّسات التربويّة والثقافية وعدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية المُتاخمة لنهر النيل.

وعبرت الألكسو في ختام بيانها عن استعدادها التّام لتكون طرفا في وضع هذه الآلية وتقديم خبرتها في مجالات تخصُّصها.