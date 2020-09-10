الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية، «خدمة العلم»، للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما، ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة وليسوا أرباب أسر. وشهد مقر الحكومة الأردنية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنيةـ الجيش العربي بشأن إعادة تفعيل «خدمة العلم»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وبموجب المذكرة، ستبدأ وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية بوضع الخطوات التفصيلية للتنفيذ التدريجي لخدمة العلم التي ستكون إلزامية للأردنيين الذكور للفئة العمرية بين 25 الى 29 سنة، ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة أو خارج البلاد أو أرباب أسر.



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